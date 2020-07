Rajasthan Politics Latest News/ कुछ ही देर में शुरू होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सचिन पायलट नहीं होंगे शामिल

नई दिल्ली। राजस्‍थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बगावती तेवरों के बीच सोमवार सुबह होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए व्हिप जारी किया गया है। अब सभी कांग्रेस विधायकों को विधायक दल की बैठक में मौजूद रहने की बाध्यता हो गई है। जो भी विधायक व्हिप जारी होने के बावजूद बैठक में नहीं पहुंचेंगे, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

आपको बता दें कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर विधायकी जाने का प्रावधान है। सुबह 10.30 बजे विधायक दल की बैठक के लिए व्हिप जारी किया गया है। इसी बैठक पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि यहीं से गहलोत सरकार का भविष्य तय होना है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। सचिन पायलट दिल्ली में ही हैं और वो जयपुर नहीं जाएंगे।

वहीं, सूत्रों से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट सोमवार को ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जबकि, अगर कांग्रेस के दावों पर यकीन किया जाए राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर किसी भी तरह का खतरा नहीं है।

#WATCH: Is he in Delhi? I didn't know about it: #Rajasthan Congress in-charge Avinash Pande on being asked if he met Sachin Pilot in Delhi, after arriving at Jaipur Airport late last night (12.07.2020) pic.twitter.com/FrDX4gY2Pr