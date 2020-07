Rajasthan Politics/राजभवन ने फिर दिया मुख्यमंत्री को झटका, राज्यपाल ने अशोक गहलोत को वापस भेजी विधानसभा सत्र बुलाने फाइलें

जयपुर। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम में एक और नया मोड़ ले लिया है। एक बार फिर राज्यपाल कालराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक बड़ा झटका दिया है। राज्यपाल कालराज मिश्र को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए दिए गए प्रस्ताव को राजभवन ने संसदीय कार्य विभाग को वापस लौटा दिया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रस्ताव को लौटाते हुए बताया गया है कि राजभवन की तरफ से जानकारी मांगी गई है और विधानसभा स्तर को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया जा सकता।

Rajasthan Raj Bhawan returns the files related to the convening of the Assembly Session, to Parliamentary Affairs Department of the state. Raj Bhawan also seeks some additional details from the state govt. No decision has been taken yet on the Assembly Session: Sources