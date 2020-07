राजस्थान: सियासी तूफान में आया नया मोड़, अब खरीद-फरोख्त वाला 3 ऑडियो क्लिप वायरल, BJP लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार को गिराने का षड्यंत्र

जयपुर। राजस्थान में चल रहा सियासी तूफान नया-नया मोड़ लेता जा रहा है। इसी बीच राजस्थान से विधायकों की खरीद-फरोख्त वाला ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। ऐसे तीन ऑडियो क्लिप वायरल हुए हैं, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि उसमें अशोक गहलोत सरकार गिराने के लिए विधायकों से डील की जा रही है। इससे ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया था कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत और कॉल रिकॉर्ड हैं कि उनकी सरकार को गिराने के लिए पैसे ऑफर किए गए थे।

सूत्रों के मुताबिक राजस्थान सरकार के ओएसडी लोकेश शर्मा ने इन ऑडिया क्लिप को वायरल किया है। जिसके बाद दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जयपुर के संजय जैन के जरिए कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के संपर्क में हैं।

कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने बोले - फर्जी ऑडियो के जरिये विधायकों पर दबाव बनाने की कोशिश

जानकारी के अनुसार ये भी दावा किया जा रहा है कि भंवरलाल शर्मा ने 30 विधायकों की संख्या पूरी करने का विश्वास दिलाया है। विधायक भंवरलाल शर्मा ने ऑडिया क्लिप वायरल होने के बाद कहा है कि यह कांग्रेस सरकार के ओएसडी की साजिश है और वह इस तरह का फर्जी ऑडियो जारी करके विधायकों पर दबाव बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वायरल ऑडियो फेक है। राजस्थान सरकार के ओएसडी लोकेश शर्मा सीएम के स्पेशल अफसर हैं। लोकेश शर्मा फर्जी ऑडियो बनाकर विधायकों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि CM निराश हैं।

#WATCH:Audio that has gone viral is fake. Officer on Special duty to CM,Lokesh Sharma is trying to pressurise MLAs by getting fake audios made as CM is in despair: Congress MLA Bhanwar Lal Sharma on audio clips in which he is purportedly heard conspiring to topple #Rajasthan govt pic.twitter.com/35JTpkzajl