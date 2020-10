कर्नाटक में सियासी उथल-पुथल ! भाजपा नेता ने CM के खिलाफ खोला मोर्चा, पीएम मोदी भी तैयार

बेंगलोर। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। कर्नाटक से भाजपा विधायक बसंगौड़ा पी यतनाल ने मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ फिर से अपनी नाराजगी जाहिर की है और राज्य में सत्ता की कमान बदलने के लिए मोर्चा खोल दिया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, यतनाल ने कहा, "सीएम को जल्द बदला जाए क्योंकि राज्य के ज्यादातर वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा से खुश नहीं हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि अगला सीएम उत्तर कर्नाटक से होगा। येदियुरप्पा हमारी वजह से सीएम बने, उत्तर कर्नाटक के लोगों ने 100 विधायक दिए जिससे वे सीएम बने।"

CM to be changed soon as most of senior leaders in state are not happy with BS Yediyurappa. PM Modi also said that next CM will be from North Karnataka. Yediyurappa became CM because of us, North Karnataka ppl gave 100 MLAs which made him CM:BJP MLA Basangouda P Yatnal. (19.10) pic.twitter.com/88DK1SYq5j