राजस्थान में राजनीतिक गलियारों में मची उथल-पुथल! SOG के नोटिस से खफा हैं पायलट

नई दिल्ली। राज्यसभा चुनाव से पहले शुरू सियासी घमासान ने फिर एक बार नया मोड ले लिया है। ताजा जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक बार फिर सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में सियासी संकट मामला काफी तूल पकड़ चुका है। वहीं मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर सस्पेंस भी बरकरार है। इस समय सचिन पायलट के लोकेशन को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में उथल-पुथल है।

सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है पायलट टीम ने उनके दिल्ली NCR होने का मीडिया को मैसेज भेजा था। इस दौरान उनके साथ करीब 25 विधायक भी बताए गए।

Rajasthan: Special Operations Group (SOG) of Police wrote to Deputy Chief Minister Sachin Pilot on 10th July seeking his availability for recording his statement in connection with the alleged attempts to topple Congress government in the state. pic.twitter.com/315dA1xx34