लखनऊ/ राजभवन का घेराव करने जा रहे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष और एक अन्य नेता को पुलिस ने हिरासत में लिया

लखनऊ। राजस्थान में जारी सियासी खींचतान के बीच स्पीकर सीपी जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के जिस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, उस याचिका को सोमवार को वापस ले लिया गया है। दूसरी तरफ, कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया जा रहा है।

Lucknow: Congress leaders, including UP Congress chief Ajay Kumar Lallu & AICC Gen Secy in-charge of Chhattisgarh, PL Punia, detained, while protesting in front of the Raj Bhavan.



Congress is holding a nationwide protest under the campaign 'Speak Up for Democracy' pic.twitter.com/ZS68nj1BXr