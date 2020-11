एक बार फिर चर्चा में आये नवजोत सिंह सिद्धू, बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है सरकार

चंडीगढ़। पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर चर्चा में आ गए है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को दोपहर भोज पर आमंत्रित किया है। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व क्रिकेटर और मुख्यमंत्री के बीच सुलह होने की संभावना है।

दरअसल, सिद्धू ने पिछले साल अहम मंत्रालय वापस लिए जाने के बाद राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने ट्वीट किया कि उम्मीद है कि दोनों नेता राज्य और राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करेंगे। मीडिया सलाहकार ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने सिद्धू को बुधवार को दोपहर भोज पर आमंत्रित किया है।

Punjab CM Captain Amarinder Singh has invited Navjot Singh Sidhu for lunch tomorrow. They are expected to discuss state & national politics over the luncheon meeting: Raveen Thukral, Media Advisor to the chief minister