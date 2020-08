कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने किया विधायकों का हौंसला बुलंद, कहा- जीत हमारी हो चुकी है, हम कोरोना की जंग भी जीतेंगे

जयपुर। राजस्थान की सियासत हर रोज नए रंग बदल रही है। रविवार को जैसलमेर के रिसॉर्ट में कांग्रेस विधायक दल समर्थक दलों की बैठक को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा, 'हम सब लोकतंत्र के योद्धा हैं। यह लड़ाई हम जीतने जा रहे हैं साढ़े तीन साल के बाद चुनाव में भी जीतेंगे।'

मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि जीत हमारी हो चुकी है। हम कोरोना की जंग भी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जनता के हित में अपमान भी सहना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि जिस तरह की एकजुटता अब तक दिखाई है, उसी तरह की एकजुटता आपको सदन में भी दिखानी है। उन्होंने विधायकों से सदन में तैयारी के साथ जाने को कहा है।

Rajasthan: A meeting chaired by Chief Minister Ashok Gehlot is underway at Hotel Suryagarh in Jaisalmer.



Congress MLAs supporting CM are lodged at the hotel. pic.twitter.com/D6SDk9GDKi