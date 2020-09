चीन को लेकर कांग्रेस ने केंद्र से किया खास अनुरोध, कहा- ड्रेगन के खिलाफ साइबर सुरक्षा के प्रयास मजबूत करे सरकार

नई दिल्ली। कांग्रेस ने चीनी वेबसाइट द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश के कई वरिष्ठ नेताओं, जजों एवं अन्य प्रमुख हस्तियों की जासूसी संबंधी रिपोर्टों की निंदा की है। उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि 'चीन द्वारा भारतीय नेताओं और अन्य व्यक्तियों की डिजिटल जासूसी की खबर चिंताजनक है।'

इसके साथ ही कांग्रेस ने सोमवार को सरकार से अनुरोध किया कि साइबर स्पेस में चीनी इरादों का मुकाबला करने के लिए सरकार साइबर सुरक्षा की दिशा में अपने प्रयास और मजबूत करे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष, विभिन्न मुख्यमंत्रियों समेत कई शख्सियतों की चीनी कंपनी जेनहुआ डाटा इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड द्वारा डिजिटल निगरानी की एक खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि यह चिंताजनक है।

सुरजेवाला ने कहा कि अगर यह रिपोर्ट सही है तो क्या सरकार इस गंभीर मसले के बारे में अवगत थी। अथवा वे नहीं जानते थे कि हमारी जासूसी की जा रही थी। सरकार बार-बार हमारे सामरिक हितों की रक्षा करने में असफल क्यों हो रही है। चीन को इस बारे में स्पष्ट संदेश दिए जाने की जरूरत है।

सुरजेवाला ने एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक अखबार में छपी खबर को साझा करते हुये ट्वीट किया , “चीन द्वारा भारतीय नेताओं और अन्य व्यक्तियों की डिजिटल जासूसी की खबर चिंताजनक है। हम स्पष्ट स्वर में इसकी निंदा करते हैं। क्या चीन ने दो साल पहली बनी इस कंपनी का इस्तेमाल सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए भी किया है? क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और इस मामले में देश को आश्वस्त करेगी?”

