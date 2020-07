कांग्रेस गुट छोड़ने वाले BTP का विधायक बोला- मेरी गाड़ी की चाबी तक ले ली

जयपुर। सियासी संकट के बीच आज एक बार फिर कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में सचिन पायलट समेत उनके समर्थक विधायकों को कड़े निर्णय लिए गए है। कांग्रेस के इस संकट में दो विधायकों के साथ एक क्षेत्रीय पार्टी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरी। भारतीय ट्राइबल पार्टी (BTP) ने आज कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया, अपने विधायकों को सचिन पायलट खेमे में जाने से बचाने की कोशिश में लगी कांग्रेस पार्टी के लिए एक यह बड़ा झटका था।

दरअसल, भारतीय ट्राइबल पार्टी के दो विधायक जिन्होंने पहले अशोक गहलोत का साथ देने के लिए अपनी पार्टी के आदेश भी अवहेलना कर दी थी, वो विधायक आज अपने निर्णय से पीछे हट गए और गहलोत का साथ देने से इनकार कर दिया। बीटीपी के एक विधायक ने दो बाकायदा वीडियो जारी कर कर कहा, "हमें एक तरह से कैद करके रखा हुआ है, हम बाहर जाना चाहते हैं। हमें यहां से निकलने नहीं दिया जा रहा है।" चौरासी विधानसभा के विधायक राजकुमार रोत ने अपने वीडियो में कहा, "राजस्थान विधानसभा में चौरासी विधानसभा के विधायक हूं। वर्तमान में राजस्थान में जो स्थिति पैदा हो चुकी है, अभी ये हाल है ये कि हमें एक तरह से कैद कर रखा है।

