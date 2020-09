बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की हुई घोषणा, जानिए कब होंगे बिहार में चुनाव और कब आएंगे नतीजे

पटना। कोरोना संकट के बीच बिहार में चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। चुनाव आयोग बिहार चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चूका हैं।बिहार में तीन चरणों में होगा मतदान होगा, चुनावी माहौर पूरी तरह से जोश में है ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह से जनता को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को बस अब चुनावों की तारीखों का इंतजार है। चुनाव आयोग बिहार चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है।

To further decongest polling stations & allow more free movement of voters, polling time has been increased by 1 hour. It'll be held from 7 am-6 pm, instead of 7 am-5 pm earlier. However, this will not be applicable to Left-wing affected areas: CEC Sunil Arora. #BiharElections pic.twitter.com/969H3NnGY3