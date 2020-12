मिशन बंगाल पर अमित शाह का दौरा बढ़ाएगा ममता सरकार की मुश्किलें ! पिछले महीने किया था ये बड़ा दावा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए पथराव के बाद सूबे में बढ़ी सियासी तपिश के बीच पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आज कोलकाता पहुंचें है। मिशन बंगाल पर अमित शाह का यह दौरा ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने अपने पश्चिम बंगाल दौरे के समय बीजेपी के अगले विधानसभा चुनावों में दो सौ सीटें जीतने का दावा किया था।

ऐसे में अब अपने मिशन बंगाल के साथ आज से शाह एक बार फिर राज्य के दौरे पर हैं। शाह शुक्रवार देर रात दिल्ली से भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से कोलकाता पहुंचे। उस समय भी उनके स्वागत के लिए पार्टी के हजारों कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद थे।

West Bengal: Union Home Minister Amit Shah at Ramakrishna Ashram in Kolkata



