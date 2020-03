YES BANK: राणा कपूर की बढ़ेंगी मुश्किलें, CBI की टीम ED के अधिकारियों से मिली

नई दिल्ली। ED के बाद CBI भी येस बैंक मामले की जांच करने जा रही है। इस बाबत CBI के अधिकारी वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार CBI इस मामले में प्राथमिक जांच शुरू कर सकती है या फिर अलग से एक एफआईआर दर्ज कर जांच कर सकती है। शनिवार को CBI की टीम ED के अधिकारियों से मिली थी। CBI के एसपी सुवेज हक ने प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक सत्यव्रत कुमार से मुलाकात की थी।

राणा कपूर की पत्नी बिंदु कपूर मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंचीं

Mumbai: #YesBank founder Rana Kapoor's wife Bindu Kapoor arrives at the office of the Enforcement Directorate https://t.co/03CAwPuXBx pic.twitter.com/Ktsa8DVeVT

मुंबई में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी बिंदु कपूर प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचीं हैं। खबरों के मुताबिक, उन्हें पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है।

राणा कपूर को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया

मुंबई में गिरफ्तारी के बाद ईडी यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को मेडिकल चेकअप के लिए ले गई है। आज राणा कपूर को मुंबई कोर्ट में पेश किया जाएगा।

YES BANK के संस्थापक राणा कपूर को आज मुंबई कोर्ट में किया जाएगा पेश

Mumbai: Enforcement Directorate officials along with #YesBank founder Rana Kapoor leave from ED office; He will be produced before a Mumbai court later today pic.twitter.com/Re9VvaDtRe