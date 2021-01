क्या राजनीति में कदम रखेंगी कंगना रनौत, लेटेस्ट ट्वीट से फैंस लगा रहे ऐसे कयास

मुंबई। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का चर्चा में रहना कोई नई बात नहीं हैं। अब कंगना अपने लेटेस्ट ट्वीट की वजह से सुर्खियों में आ गई हैं। कंगना के इस ट्वीट से फैंस कयास लगा रहे हैं कि कंगना शायद राजनीति में कदम रख सकती हैं। अपने इस लेटेस्ट ट्वीट में कंगना ने लिखा -''एक दिन बीता और एक और केस लग गया, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि मुझमें मंत्री समझ के निवेश कर रही हैं। एक नेता की तरह हर रोज में मुझे घेर लिया जाता है, कानूनी लड़ाइयां और विरोध होते हैं, ये सब तब हो रहा है जब मुझे किसी राजनेता का समर्थन नहीं है। सिनेमा ही मेरा इकलौता प्यार है पर शायद..'

सोशल मीडिया पर कंगना का यह ट्वीट वायरल हो रहा है। हालांकि अपने इस ट्वीट में उन्होंने यह क्लियर नहीं किया है कि वह राजनीति में कदम रखेगी या नहीं। लेकिन फैंस उनके इस ट्वीट को राजनीती में उतरने का इशारा ही समझ रहे हैं। गौरतलब है कंगना रनौत ने पिछले साल दिसम्बर में अपनी आगामी फिल्म 'तेजस' के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और हाल ही में उन्होंने अपनी फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चव्हाण से मुलाकात भी की है।

Another day another case, various political parties investing in me like I am some minister, every day I face political slandering, legal battles and opposition without having the support system/ resources of a politician, even though my only love is cinema but I might have to .. https://t.co/sGLTCNFaqU