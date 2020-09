PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर क्यों ट्रेंड कर रहा है राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस? जानिए

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्मदिन है। मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी सप्ताह दिवस के रूप में मना रही है। मोदी भारत के पहले पीएम हैं, जिनका जन्म आजादी के पश्चात हुआ है। मोदी के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। वहीं सोशल मीडिया आज राष्ट्रीय जुमला दिवस तथा राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ट्रेंड कर रहा है।

जानिए इंटरनेट पर क्यों ट्रेंड कर रहा राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस

बता दें कि इंटरनेट पर रात 12 बजे के पश्चात से ही यह ट्रेंड शुरू हो गया है। लोग मोदी के जन्मदिन पर उनके वादों को याद दिलाकर राष्ट्रीय जुमला दिवस ट्रेंड करा रहे हैं तो, वहीं रोजगार मांगकर बेरोजगारी दिवस ट्रेंड करा रहे हैं। वहीं मोदी के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी एवं हैप्पी बर्थडे मोदी भी इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है।

इंटरनेट पर लोग कर रहे हैं ट्वीट

इंटरनेट पर यूजर्स @hansrajmeena ने ट्वीट किया, 'उठो युवाओं ललकार दो, कहो सरकार से रोजगार दो।' वहीं एक दूसरे यूजर्स @sharddha ने ट्वीट किया, 'भर्ती निकले तो परीक्षा नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो जॉइनिंग का नाम नहींं, आखिर क्यों युवाओं का आदर नहीं।'

राहुल गांधी ने भी किया ट्वीट

राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस हैशटैग संग कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि, 'यही वजह है कि भारत का युवा आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने पर मजबूर है। रोजगार आदर है। सरकार कब तक यह आदर प्रदान करने से पीछे हटेगी।?'

Wishing PM Narendra Modi ji a happy birthday. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 17, 2020

सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी बीजेपी

मोदी के जन्मदिन के दौरान बीजेपी नेता एवं कार्यकर्ता जनता के मध्य जाकर मोदी सरकार की ओर से वंचित तबके हेतु चलाई गई योजनाओं के संबंध में सूचना परड़ना करेंगे। बूथ स्तर पर सेवा दिवस का आयोजन होगा। सेवा सप्ताह , समर्पण दिवस एवं गांधी जयंती के जरिए पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता आम जनता के मध्य पहुंचने का प्रयास कीजिए।

कुछ अन्य ट्वीट यहां देखें-

Worst Government Ever. Unemployment, Recession,GDP, Economy, Failed Border Security,.... The gain is the clash of people in the name of religion #NationalUnemploymentDay #राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस@PMOIndia @narendramodi pic.twitter.com/Kmjk0XWVPr — Sujeet maurya (@Skmaury38400514) September 17, 2020

