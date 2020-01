इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में नहीं दिखेगी पश्चिम बंगाल की झांकी, रक्षा मंत्रालय ने खारिज किया प्रस्ताव

नई दिल्ली। साल 2020 की गणतंत्र दिवस की परेड में पश्चिम बंगाल की झांकी देखने को नहीं मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के लिए राज्य की झांकी स्वीकार नहीं की है।

For Republic Day Parade 2020, 56 tableaux proposals (32 from States/UTs&24 from Ministries/Departments) were received. Out of these,22 proposals,comprising of 16 States/UTs&6 Ministries/Depts, have been shortlisted for participation in the parade after a series of five meetings. https://t.co/v5zafowhtP