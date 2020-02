LIVE दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंश शुरू, शाहीन बाग में लंबी कतार

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। बता दें कि 2688 मतदान स्थलों पर 13750 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चुनाव में कुल 672 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली के 1,47,86,382 मतदाता आज तय करेंगे कि दिल्ली की सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज होगी। चुनाव के नतीजे 11 फरवरी को आएंगे। वहीं, मतदान आज शाम 6 बजे तक समाप्त होगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शहर में करीब 40 हजार सुरक्षाकर्मियों, होमगार्ड के 19 हजार जवानों और सीआरपीएफ की 190 कंपनियां तैनात की गई हैं।

शाहीन बाग में भी मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है

A queue of voters at a polling booth in Shaheen Public School in Shaheen Bagh, Okhla. AAP's Amanatullah is the sitting MLA and 2020 candidate of the party, he is up against Congress's Parvez Hashmi and BJP's Brahm Singh Bidhuri. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/4hB60BtqGd

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एनडीएमसी स्कूल ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एजुकेशन के तुगलक क्रीसेंट में बने मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उन्होंने कहा, मतदान करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है।'

Delhi: External Affairs Minister Dr S Jaishankar has cast his vote at the polling station set up at NDMC School of Science & Humanities Education at Tuglak Cresent. He says, "it is basic duty of every citizen to vote. It is important to get out there and contribute." pic.twitter.com/y8quQkTS8L