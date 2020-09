हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट के लिए विनोद बंसल ने Twitter पर किया केस

नई दिल्ली। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल साइट ट्विटर के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में केस दर्ज करवाया है। बंसल का आरोप है कि ईरान मूल के एक कैनेडियन लेखक ने ट्विटर पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट लिखी, लेकिन इसके खिलाफ ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। कनैडियन लेखक अरमीन नवाबी ने ये पोस्ट तीन सितम्बर को की थी।

. @Twitter must delete @ArminNavabi immediately for posting highly derogatory and anti Hindu material on his handle at 23.28 on 03.09.20. Action by @DelhiPolice @MumbaiPolice @HMOIndia @DrSJaishankar @HassanRouhani @CanadianPM @Iran_in_India @CanadainIndia solicited. https://t.co/reKhIfa8PC pic.twitter.com/zzD3a1vc56

बंसल ने ट्विटर पर लिखा है, “हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ट्विटर इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो ऐसे अपमानजनक पोस्ट को ट्वीट करने की अनुमति देते हैं। ट्विटर की ऐसी नीति होनी चाहिए कि ऐसे पोस्ट जो राज्य और धर्म के खिलाफ हों, उसे पोस्ट करने न पाएं।”

A formal complaint lodged with @DelhiPolice & @MumbaiPolice against @TwitterIndia for allowing @ArminNavabi on @Twitter under CC to embassador of Iran in Canada in India. Immediate Action solicited from @HMOIndia @DrSJaishankar @CanadianPM @HassanRouhani https://t.co/F1QMpxcLwq pic.twitter.com/5I6W5QZxxU