गोली लगने के बाद खून बहने और शॉक की वजह से हुई थी विकास दुबे की मौत: पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

नई दिल्‍ली। उत्तर प्रदेश के कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, उसकी मौत गोली लगने के बाद खून बहने और शॉक की वजह से हुई। कानपुर शूटआउट मामले में वांटेड विकास दुबे को 10 जुलाई को पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था।

Postmortem report of history-sheeter #VikasDubey states 'hemorrhage and shock due to ante-mortem firearm injuries' as the cause of his death.



He was wanted in #KanpurEncounter case and was killed in a Police encounter on July 10th.