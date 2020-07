VIDEO: सत्ता में आने के लिए पीएम ने नकली मजबूत छवि गढ़ी- राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। राहुल गांधी ने देश के नाम एक वीडियो संदेश ट्वीट करते हुए लिखा, “पीएम ने सत्ता में आने के लिए एक नकली मजबूत छवि गढ़ी। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। यह अब भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है।”

PM fabricated a fake strongman image to come to power. It was his biggest strength.



It is now India’s biggest weakness. pic.twitter.com/ifAplkFpVv