VIDEO: तमिलनाडु में जल्लीकट्टू खेल हुआ शुरू, 700 सांडों को लोग करेंगे काबू

नई दिल्ली। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू खेल को लेकर लोगों में काफी उत्साह हैं। जल्लीकट्टू खेल का आयोजन तमिलनाडु के मदुरै में शुरू हो गया हैं। पोंगल त्योहार पर अवनीपुरम में आयोजित होने वाले इस रोमांचक और खतरनाक खेल में 700 सांडों ने भाग लिया। यह एक परंपरागत खेल हैं और इसमें सांडो को लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता हैं।

यह खबर भी पढ़े: निर्भया के गुनहगारों को 22 जनवरी को नहीं होगी फांसी!

खेल के दौरान 75 लोगों पर 60 सांड़ एक के बाद एक छोड़े जाएंगे। सांडो और लोगों में भिड़ंत के दौरान कई लोग घायल हो सकते हैं जिसके लिए कई एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई हैं। जानकारी के मुताबिक़ इस साल जलीकट्टू के खेल में 700 बैल और 730 सांड़ पकड़ने वाले हिस्‍सा ले रहे हैं।

देखें वीडियो-

#WATCH Tamil Nadu: #Jallikattu competitions have begun in Madurai's Avaniyapuram. 700 bulls and 730 Bull Catchers are participating in it. pic.twitter.com/jMdwRG45gN