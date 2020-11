VIDEO: LAC पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की तैयारी पूरी, आधुनिक आवास किए गए तैयार

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन के साथ जारी विवाद का कोई समाधान न हो पाने के बीच भारतीय सेना ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए आगे के इलाकों में हजारों सैनिकों के रहने के लिए आधुनिक आवास तैयार कर लिए हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। भारतीय सेना की मौजूदगी वाली कुछ जगहों पर सर्दियों में तापमान माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसके अलावा ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान 30 से 40 फीट तक बर्फ पड़ने की भी संभावना है।

आर्मी द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में भारतीय सेना की तैयारियां साफ दिखाई पड़ रही हैं। इसमें सैनिकों के लिए बिस्तरों, अलमारियों और हीटरों की सुविधा है। कई कमरों में सिंगल बेड हैं वहीं एक लिविंग रूम में बंक बेड की भी व्यवस्था की गई है। सूत्रों ने बताया है कि मोर्चे पर मौजूद सैनिकों की तैनाती के हिसाब से उनके लिए गर्म टेंट की व्यवस्था की गई है।

#WATCH Eastern Ladakh: In order to ensure operational efficiency of troops deployed in winters, Indian Army has completed establishment of habitat facilities for all troops deployed in the sector. pic.twitter.com/H6Sm5VG541