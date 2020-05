VIDEO: चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में दिलीप घोष ने खुद ही काटा पेड़, साफ की सड़कें

कोलकाता। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने सोमवार सुबह चक्रवात प्रभावित सॉल्टलेक क्षेत्र में सड़कों पर गिरे पेड़ों को काटकर हटाते नजर आए हैं। इस इलाके में उनका घर है।

Today in the morning, together along with the BJP workers of Bidhannagar AJ block we cut an uprooted mango tree and cleaned the road. The people of the locality were happy to see this. pic.twitter.com/jN2fRB8nCT — Dilip Ghosh (@DilipGhoshBJP) May 25, 2020

घोष पश्चिम बंगाल सरकार पर लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि चक्रवात से निपटने की तैयारियां पुख्ता नहीं की गई थीं। उसके बाद सोमवार सुबह हाफ पैंट और गंजी में ही वह अपने घर से बाहर निकले और पार्टी के कई अन्य नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को लेकर सड़कों पर गिरे पेड़ों को काटकर हटाने लगे। इस दौरान दिलीप घोष के सुरक्षाकर्मियों ने भी कटे हुए पेड़ों के हिस्से को हटाने में मदद की।

इस बारे में पूछने पर घोष ने कहा कि पिछले कई दिनों से हमारे इलाके में पेड़ गिरे पड़े हैं। राज्य सरकार को इससे कोई लेना-देना नहीं, इसलिए मैं खुद ही सड़कों पर उतर गया हूं। पेड़ों को हटाने के लिए मेरे साथ भाजपा के कार्यकर्ता हैं। साल्ट लेक एक ऐसा क्षेत्र है जहां वरिष्ठ लोग ज्यादा रहते हैं। उनके लिए ऐसे कार्य करना संभव नहीं है। इसलिए इधर पेड़ आदि गिरने की वजह से बिजली आपूर्ति लगातार बाधित है।

1.1 Kolkata wrecked by super cyclone resulting in unclean roads and blockages everywhere. The storm's rampage has stopped the freedom of movement of the people. Several trees, huge in size, were uprooted in Salt Lake,AC block thereby blocking the roads. pic.twitter.com/tJ4NJcPT2o — Dilip Ghosh (@DilipGhoshBJP) May 25, 2020

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नगर निगम के लोग नजर नहीं आते। जलापूर्ति बाधित है, लेकिन कोई ठीक करने के लिए नहीं आ रहा है। विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही। उन्होंने यह भी कहा कि वह पेड़ आदि काटकर पश्चिम बंगाल सरकार की मदद कर रहे हैं। क्षेत्र में रहने के कारण कहा कि साफ-सफाई और लोगों की सुविधाओं को ध्यान रखना उनकी अपनी जिम्मेवारी है। केवल सरकार पर भरोसा कर आम लोग बैठे नहीं रह सकते। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी सरकार के लिए हर एक समस्या का समाधान कर देना संभव नहीं है। लोगों को भी हाथ बटाना चाहिए।इससे समस्याओं का समाधान जल्द आसानी से होगा।

उल्लेखनीय 20 मई को चक्रवात आया था। उसके बाद छह दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोलकाता, साल्टलेक, उत्तर और दक्षिण 24 परगना के विस्तृत इलाके में अभी भी बिजली आपूर्ति अथवा इंटरनेट सेवाएं बहाल नहीं हो सकी हैं।

