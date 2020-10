VIDEO/ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद अब मुंबई और पुणे में भी आफत की बारिश, पानी -पानी हुई मायानगरी

मुंबई। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तीनों राज्यों में वर्षाजनित हादसों में 31 लोगों की मौत हो गई है। तेलंगाना में 15, आंध्र में 10 और महाराष्ट्र में छह लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गयी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 98.9 मिमी बारिश हुई है।

#WATCH Pune: Locals in Indapur rescue a man with the help of a JCB machine who washed away in an overflowing stream, due to heavy rainfall. #Maharashtra pic.twitter.com/6H2IAEkFuq — ANI (@ANI) October 14, 2020

महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे समेत कई इलाकों में बुधवार की रात मूसलाधार बारिश हुई और पूरा शहर पानी से भर गया। मुंबई और पुणे में रातभर जमकर बारिश हुई है और सड़कों, गलियों में घुटनों से अधिक तक पानी भर गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि एक शख्स को बहते देखा गया, मगर लोगों की मदद से उसे रेस्क्यू किया गया। पुणे और मुंबई में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। हैदराबाद की तरह ही मुंबई और पुणे में जल प्रलय सा नजारा देखने को मिल रहा है।

Maharashtra: Water enters into the residential areas of Baramati in Pune district, following heavy rainfall. pic.twitter.com/SOzu3K6cLt — ANI (@ANI) October 14, 2020

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग के ने मुंबई, ठाणे समेत पूरे नॉर्थ कोंकण इलाके के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रातभर हुई भारी बारिश की वजह से मुंबई की रफ्तार कम गई है और सड़कों पर निकला लोगों का मुश्किल हो गया है।

#WATCH: Heavy rainfall triggers waterlogging in parts of Pune; visuals from near Shreemant Dagdusheth Halwai Ganpati Temple. #Maharashtra pic.twitter.com/1NyGodKDaB — ANI (@ANI) October 14, 2020

#WATCH Heavy rainfall triggers water logging in parts of Mumbai; visuals from near Sion police station and King's Circle. #MumbaiRains



India Meteorological Department (IMD) has issued red alert in Mumbai for today. pic.twitter.com/wHZ1i6H1xX — ANI (@ANI) October 14, 2020

बताया जा रहा है कि मुंबई में सियोन पुलिस स्टेशन के पास घुटनों तक पानी भर गया है और मुंबई, पुणे समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में सड़कों पर पानी का सैलाब बहता दिख रहा है। मुसलाधार बारिश की वजह से मुंबई के सियोन पुलिस स्टेशन और किंग्स सर्कल में भी सड़कें पानी से डूब गई हैं। वहीं, श्रीमंत दगड़ूसेठ हलवाई गणपति मंदिर के पास भी भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है।

