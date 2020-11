Video/ जम्मू से कश्मीर जा रहे आतंकियों के लिए कब्रगाह बना ट्रक, सुरक्षाबलों ने 4 को किया ढेर

नगरोटा। जम्मू के नगरोटा में गुरुवार सुबह हुए एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। नगरोटा टोल प्लाजा के पास हुए एनकाउंटर में ढाई घंटे में ही सुरक्षाबलों ने आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकवादी ट्रक में सवार होकर आ रहे थे। मुठभेड़ में जम्मू-कश्मीर के दो SOG घायल भी हो गए हैं।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने खुफिया रिपोर्ट मिलने पर बन टोल प्लाजा के पास एक नाका लगाया था। आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर निकलने की फिराक में थे। सुबह 5 बजे के करीब गाड़ियों की चेकिंग के दौरान आतंकवादियों के एक ग्रुप ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।

#WATCH Jammu and Kashmir: An encounter is underway near Ban toll plaza in Nagrota, Jammu. Security tightened, Jammu-Srinagar National Highway closed. More details awaited.



(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/PYI1KI0ykH