उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन

नई दिल्ली। उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 55वीं पुण्यतिथि पर नमन करते हुए कहा कि उनका 'जय जवान जय किसान' का नारा आज भी राष्ट्र निर्माण का मंत्र है।

उप राष्ट्रपति नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा, आज भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। वे सादगी, संकल्प, निष्ठा की प्रतिमूर्ति थे जिन्होंने स्वयं इन जीवन मूल्यों का पालन किया और निजी एवं सार्वजनिक जीवन के आदर्श स्थापित किए।

My humble tributes to former Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri Ji on his death anniversary today. Shastri ji personified simplicity, honesty & integrity & led by example. He was an astute administrator who coined the famous slogan ‘Jai Jawan, Jai Kisan’. pic.twitter.com/Uvc2MkF4XD