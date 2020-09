बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन, लालू प्रसाद यादव ने कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद का रविवार को निधन हो गया। वह फेफड़े में संक्रमण को लेकर दिल्ली एम्स में भर्ती थे लेकिन हालत खराब होने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह को वेंटिलेटर पर रखा गया था। तीन दिन पहले ही उन्होंने लालू यादव को पत्र लिखकर राष्‍ट्रीय जनता दल (RJD) से इस्‍तीफा दे दिया था। उनके निधन पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने शोक प्रकट किया है।

Former Union Minister Raghuvansh Prasad Singh passes away.



