शाहीन बाग से PM मोदी को Valentine Day इनविटेशन, कार्ड पर लिखा- 'तुम कब आओगे...'

नई दिल्ली। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 फरवरी को वहां आने और उनके साथ वेलेंटाइन डे मनाने का निमंत्रण भेजा है। उनका कहना है कि इस बहाने पीएम हम लोगों से बात करेंगे।

सीएए और प्रस्तावित एनआरसी को वापस लिए जाने की मांग को लेकर पिछले साल 15 दिसंबर से विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी मोदी के लिए प्यार वाला एक गीत और एक सरप्राइज भेंट भी पेश करेंगे।

प्रदर्शन स्थल पर इसके पोस्टर लगाए गए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसे प्रसारित किया गया है।

#ShaheenBagh protesters have 'proposed' PM Modi for a 'date' on February on 13th.



Earlier it was planned for #valentines_day but since Pulwama attack happened on the 14th, protesters have preponed it.



PROPOSAL 👇 pic.twitter.com/ABvul54vp6