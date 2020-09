कृषि मंत्री के बयान के बीच राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, सभापति के माइक को भी खींचा

नई दिल्ली। आज संसद में मानसून सत्र का सांतवा दिन है। आज राज्यसभा में कृषि बिल पर चर्चा हो रही है। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द यह बिल पास हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां इस बिल को किसान विरोधी मान रही हैं। पूरे देश में किसानों ने भी इस बिल का विरोध किया है। इस दौरान कृषि मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयां के बीच विपक्ष ने हंगामा कर दिया है।

Rajya Sabha: TMC MP Derek O'Brien entered the well and showed the House rule book to Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh, during discussion in the House on agriculture Bills pic.twitter.com/OlTjJb6j4F