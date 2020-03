दिल्ली हिंसा को लेकर संसद में हंगामा, कांग्रेस सांसदों ने लगाए 'अमित शाह इस्तीफा' दो के नारे

नई दिल्ली। आज से संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण शुरु हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली हिंसा को लेकर आंख पर काली पट्टी बांध कर और मुंह पर उंगली रखकर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करती तृणमूल कांग्रेस।

Delhi: Trinamool Congress (TMC) protest in front of Gandhi statue inside the Parliament premises, over #DelhiViolence pic.twitter.com/pN0AKDIp7Z — ANI (@ANI) March 2, 2020

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। दिवंगत सांसदों को ऋद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही जारी है।

Lok Sabha adjourned till 2 pm after an obituary reference to Baidyanath Prasad Mahto, JD(U) MP from Valmiki Nagar, Bihar who passed away on 28th February. pic.twitter.com/SBmYgAJ27q — ANI (@ANI) March 2, 2020

दिल्ली हिंसा के खिलाफ संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस सांसदों की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, शशि थरूर और अधीर रंजन चौधरी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए।

Delhi: Congress MPs, including Rahul Gandhi, Shashi Tharoor and Adhir Ranjan Chowdhury, protest in front of Gandhi statue inside the Parliament premises, over #DelhiViolence, demanding the resignation of Union Home Minister Amit Shah. pic.twitter.com/PmzdkSj5Fo — ANI (@ANI) March 2, 2020

संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों ने लगाए 'अमति शाह इस्तीफा' दो के नारे

Congress party protests outside the parliament demanding Home Minister's resignation for failing to maintain law & order in Delhi. #इस्तीफा_दो_AmitShah pic.twitter.com/UdRUHwqYQF — Congress (@INCIndia) March 2, 2020

