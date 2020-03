UnnaoCase: दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट आज उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता लड़की के पिता की हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाएगी। इस मामले में उन्नाव जिले के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर भी आरोपित हैं। हत्या के इस मामले में कुलदीप सिंह समेत कुल 10 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं।

Madhya Pradesh: Crime Branch, Bhopal conducted a raid at the clinic of a doctor in Bhopal's Barkhedi, where a sex racket was being operated, and arrested 10 people, including President of Madhya Pradesh unit of TMC, Sachin Chouhan (pic 1), on charges of running the racket.(03.03) pic.twitter.com/cgNN9rpzMi