केंद्रीय गृह मंत्रालय- कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन, 3 फेज में होगा देश अनलॉक, जानें नई गाइडलाइन

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले करीब ढाई महीने बाद देश अब तीन फेज में अनलॉक होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए शनिवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन शर्तों के साथ। देशभर में अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। जाने कैसे रहेंगे तीनों फेज....

From 01.06.2020

●Within Containment Zones, #Lockdown restrictions to continue till 30.06.2020

●#Unlock1 All activities to be relaxed in phased manner outside containment zones, as per @MoHFW_INDIA guidelines

●States may impose restrictions/prohibit activities as per assessment pic.twitter.com/LDbmvf6Gfa