केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले- देश में कोरोना वायरस के अब तक 28 के पाजिटिव पाए जा चुके हैं

नई दिल्ली। चीन से फैले कोरोना वायरस ने भारत समेत दुनियाभर के कई देशों में हाहाकार मचा दिया है। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के 70 देशों समेत भारत में भी अपना पांव पसार रहा है। अब तक कोरोनावायरस से 3200 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 92533 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। भारत में भी कोरोना वायरस का असर दिखना शुरू हो चुका है। बुधवार सुबह तक देश के अंदर कोरोना वायरस के 6 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को सूचित किया कि भारत में अब तक कोरोनावायरस के छह पॉजिटिव मामले सामने आए हैं।

Union Health Minister Dr Harsh Vardhan: Till now, there have been 28 positive cases of Coronavirus in India https://t.co/kyxBangCQX