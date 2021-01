केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों संग की बैठक, कल होगा वैक्सीनेशन का ड्राय रन

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज दिल्ली सरकार के अधिकारियों संग कल शनिवार मतलब 2 जनवरी को होने वाले कोरोना वैक्सीन के ड्राय रन की समीक्षा की। इस दौरान डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि तीन कंपनियों ने वैक्सीन मंजूरी हेतु आवेदन किया है, उस पर विशेषज्ञ निर्णय लेंगे। इसके साथ ही कहा कि वैक्सीन लगाने हेतु दिल्ली में भी उचित तैयारी हो ये सुनिशिचत किया जाए।

उन्होंने बोला कि जिस तरह से चुनाव की तैयारी होती है, उसी तरह से इसकी भी तैयारी हो ताकि आवश्यकमंद लोगों को वैक्सीन लग पाए। 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी है। साथ ही कहा कि सभी राज्यों को गाइडलाइन भेजी जा चुकी है। वैक्सीन की सुरक्षा ठीक ढंग से हो, इसके लिए सभी राज्यों से कहा गया है।

Union Health Minister Dr Harsh Vardhan holds a review meeting with Delhi government for the preparation of dry run of COVID19 vaccination drive on January 2, via video conferencing pic.twitter.com/4Fp8kCiH44 — ANI (@ANI) January 1, 2021

उन्होंने बोला कि वैक्सीन लगने के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट प्रदान करना होगा। कोल्ड चेन ठीक तरीके से काम हो ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ये बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई।

Target of this exercise is that minutest details are thoroughly researched. At least 2 vaccines have sent their applications to Drug Controller & experts for approval, their data are being studied pro-actively:Union Health Min Dr Harsh Vardhan on Covid-19 vaccine dry run on Jan 2 https://t.co/f1dy2CtfNj — ANI (@ANI) January 1, 2021

कोरोना वैक्सीन हेतु ड्राय रन दिल्ली के जीटीबी अस्पताल और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में होगा।

