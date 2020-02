Union Budget 2020: राहुल गांधी बोले- वित्त मंत्री के ढाई घंटे के भाषण में रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए कुछ नहीं

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण ने करीब ढाई घंटे तक संसद में बोला बावजूद इसके बजट में कुछ भी खास नहीं है।

