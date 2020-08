'नई उड़ान' योजना के तहत फ्री कोचिंग पाकर गरीब, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग के 22 युवा सिविल सेवा में चुने गए

नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा प्रतिभाओं के 'प्रोत्साहन, प्रमोशन एवं प्रोग्रेस' के लिए बड़े पैमाने पर किये गए पुख्ता प्रयासों का परिणाम है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की 'नई उड़ान' योजना के तहत फ्री-कोचिंग हासिल कर गरीब, कमजोर, पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के 22 युवा इस वर्ष देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा में चयनित हुए हैं।

मंगलवार को यहां अंत्योदय भवन में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'नई उड़ान' योजना का लाभ उठाकर केंद्रीय सिविल सेवा 2019 में चयनित होने वाले युवाओं को सम्मानित करते हुए नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के नवजवानों में प्रतिभा की कमी नहीं है, पर इससे पूर्व ऐसा माहौल बनाने की कोशिश नहीं हुई जिससे उनकी काबिलियत की कद्र हो सके।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा बिना भेदभाव के प्रतिभाओं को सम्मान एवं सशक्तिकरण का परिणाम है कि आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के नवजवान शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं में चुने जा रहे हैं। इस वर्ष भी 145 से ज्यादा अल्पसंख्यक सिविल सेवा में चयनित हुए हैं। पिछले 3 वर्षों से इसी तरह उत्साहजनक आंकड़े आ रहे हैं। यूपीएससी में चयनित ये युवा, अल्पसंख्यक एवं कमजोर तबकों के लिए 'रोल मॉडल' हैं।

