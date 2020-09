UK प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दी PM मोदी को जन्मदिन की बधाई, ट्वीट कर कहा- ‘मेरे दोस्त...'

लंदन। यूके (यूनाइटेड किंगडम) के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके 70वें जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी है। जॉनसन ने ट्वीट कर कहा कि ‘मेरे दोस्त नरेन्द्र मोदी को उनके 70वें जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपसे जल्द ही मिलने की उम्मीद करता हूं।‘

Very best wishes to my friend @narendramodi on his 70th birthday. I hope to see you soon.