नई दिल्ली। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शनिवार को 11 बजे मोदी सरकार की ओर से लोकसभा में आम बजट पेश करने जा रही हैं। वित्‍त मंत्री की पोटली से इस बार आम आदमी से लेकर उद्योगपति तक सभी खासे उम्‍मीद लगाए बैठे हैं।

अर्थव्‍यवस्‍था में सुस्‍ती, जीडीपी में लगातार गिरावट, अंतरराष्‍ट्रीय एजेंसियों की ओर से भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था को लेकर लगातार निराशा जाहिर किए जाने के बीच सीतारमण के सामने एक संतुलित बजट पेश करने की चुनौती है।

Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman and her team to meet President Ram Nath Kovind, ahead of presentation of Budget https://t.co/UOWNDjqVSo

MoS Finance Anurag Thakur: Modi govt believes in 'sabka sath, sabka vikas.' We received suggestions from across the country. The government is making efforts that this budget is good for all. #Budget2020 https://t.co/h72WcINpkK pic.twitter.com/0oOKqo8bfj