आसमान में आज रात दिखेगा अद्भुत नजारा, इससे पहले वर्ष 1226 में और फिर 1623 में देखी गई थीं ऐसी घटना

गुरु-शनि का महामिलन

कैसे देखें गुरु-शनि का महामिलन

आज रात गुरु-शनि का मिलन

आसमान में दिखेगा अद्भुत नजारा

21 दिसम्बर 400 साल बाद दिखेगा अद्भुत नजारा

how to see guru-shanis mahamilan

how to see guru-shanis mahamilan

tonight the meeting of guru-shani will be seen in the sky

amazing view will be seen after 21 december 400 years