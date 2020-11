देश के पहले प्रधानमंत्री पं. नेहरू की जयंती आज, पीएम मोदी-राहुल सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। देश आज पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को याद कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर, 1889 को यूपी के इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था। इस साल उनकी 131वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, 'देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू को उनकी जयंती पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि।'

वहीं, राहुल गांधी ने ट्वीट कर देश के पहले पीएम को याद करते हुए कहा, 'आज, भारत अपने पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मना रहा है। एक विशाल दूरदर्शी जिन्होंने हमारे देश की नींव भाईचारे, समतावाद और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ रखी। हमारा प्रयास इन मूल्यों के संरक्षण के लिए होना चाहिए।'

