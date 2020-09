कृषि बिलों के खिलाफ आज किसानों का भारत बंद, जिले, गांव और हाईवे पर चक्काजाम, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बंद का किया समर्थन

नई दिल्ली। किसानों ने गुरुवार से तीन दिनों के लिए 'रेल रोको' आंदोलन शुरू किया। कृषि बिल के विरोध में कई राज्यों के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल के विरोध में आज (शुक्रवार) किसानों ने 'भारत बंद' बुलाया है। कई ट्रेड यूनियनों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है।

भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि बिल के खिलाफ 350 से ज्यादा किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले, गांव और हाईवे पर चक्काजाम किया जाएगा। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बंद का समर्थन किया है। 'भारत बंद' का सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है।

दिल्ली सरकार के मंत्री और AAP नेता गोपाल राय ने किसानों के 'भारत बंद' का समर्थन किया है। कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया, 'पूंजीपतियों की सरकार भाजपा का किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर देश के सामने आ गया है। केंद्र सरकार ने किसान विरोधी बिल गलत तरीके से बिना वोटिंग के ही पारित किए।

Countrywide farmer protests against these anti-farmer bills are being held today by over 350 farmers organisations under the All India Kisan Sangharsh Coordination Committee (AIKSCC). Indian Farmers will resist these laws in unison! Say #NoToFarmBills.