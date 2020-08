सोशल मीडिया पर वायरल हुआ अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का थ्रोबैक वीडियो, बच्चों को किताबे और चॉकलेट बांटते आये नजर

मुंबई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लगभग ढाई महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि सुशांत ने आखिर सुसाइड क्यों किया। फिलहाल इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं इन सब के बीच अभिनेता का एक थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं।

इस वीडियो को सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कृति ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में सुशांत बच्चों को नोटबुक, पेन और चॉकलेट बांटते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए श्वेता ने लिखा-' एक ऐसा, जिसका दिल सोने का था।' इसके साथ ही श्वेता ने जस्टिस फॉर सुशांत और ग्लोबल प्रेयर फॉर सुशांत को हैशटैग किया है।

