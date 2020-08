जम्मू-कश्मीर/श्रीनगर में पंथा चौक इलाके में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, एक जवान शहीद, सर्च ऑपरेशन जारी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के पंथा चौक में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में तीन आतंकी को मार गिराया है जबकि क्रॉस फायरिंग में जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया है। अभी भी इलाके में कुछ आतंकियों के छुपे होने की खबर है। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

Jammu and Kashmir: Three terrorists gunned down by security forces in an encounter that began at Pantha Chowk in Srinagar last night. One police personnel lost his life. Operation is still underway. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/NcEdHr7YnB