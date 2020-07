कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमले के बाद ताज होटल को उड़ाने की मिली धमकी: महाराष्ट्र गृहमंत्री

मुंबई। मुंबई में स्थित होटल ताज को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, “कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकवादी हमले के बाद ताज होटल को जो धमकी का फोन आया है। उसके बारे में मुंबई के डीजी पुलिस और कमिशनर ऑफ पुलिस से चर्चा हुई, उनको कड़ी सुरक्षा रखने की सूचना दी गई है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस नजर रखे हुए है।”

12 years after India's worst terror attack on Mumbai, Taj Mahal Palace has received a terror threat from Karachi. I've had detailed discussions on beefing up security arrangements with both Maharashtra DGP & Mumbai Commissioner of Police: Anil Deshmukh, Maharashtra Home Minister pic.twitter.com/RFSdROFj07