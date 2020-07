जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं वो आगे आए और प्लाज्मा डोनेट करें: CM केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की है। उन्होंने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्लाज्मा डोनेशन से जुड़ी जानकारी साझा की।

If you have recovered from #COVID19 & your age is between 18 and 60 & your weight is above 50 kg, then you may donate plasma for #COVID19 patients. However, women who have given birth or the persons with comorbidities, are not eligible to donate plasma: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/Bmn5FCFx1q