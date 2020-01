जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते, वो देश छोड़कर चले जाएं: प्रताप सारंगी

नई दिल्ली। केंद्रीय लघु और मध्यम उद्योग और पशुपालन राज्य मंत्री प्रताप सारंगी ने कहा है कि जिन लोगों को भी वंदे मातरम स्‍वीकार नहीं उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रताप सारंगी ने कहा, "लोगों को बिजली पानी मुफ्त देने से देश का विकास नहीं होगा। CAA का आयोजन 70 साल पहने होना था। हमारे पूर्वज नेताओं ने जो पाप किया था उसका प्रायश्चित करने जा रहे हैं। देश का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। देश में ढाई से तीन करोड़ मुसलमान थे, आज 23 करोड़ हैं। उधर उन देशों में हिंदुओं की संख्या घटी है। धार्मिक प्रताड़ना के शिकार अल्पसंख्यक आए, उन्हें नागरिकता देना हमारा अधिकार है। हमारी सरकार ने कानून पास किया है। पाप कांग्रेस वालों ने किए थे और प्रायश्चित हम कर रहे हैं। वो लोग बकवास कर रहे हैं। उनका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। इसलिए देश में आग लगा रहे हैं।"

देखें वीडियो कि सारंगी ने क्‍या कहा...

#WATCH Union Minister Pratap Sarangi in Surat, Gujarat: Those who do not accept Vande Mataram have no right to live in India. (18.01.2020) pic.twitter.com/zEr4R8Z7Op