शाहीन बाग की इस दादी को मिली दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली शख्सियतों की लिस्ट में जगह

नई दिल्‍ली। शाहीन बाग की दादियों में से एक, बिलकिस दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में शुमार हो गई हैं। TIME मैगजीन की ताजा लिस्‍ट में उन्‍हें 'आइकन' कैटेगरी में जगह दी गई है।

बिलकिस उन हजारों प्रदर्शनकर्ताओं में से एक थीं जो दिल्‍ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ महीनों बैठी रहीं। उनके बारे में पत्रकार राणा अय्युब ने लिखा है कि 'बिलकिस को मशहूर होना चाहिए ताकि दुनिया तानाशाही के खिलाफ संघर्ष की ताकत का एहसास करे।'

82 year old Bilkis Dadi from Shaheen Bagh is now part of TIME’s 100 most influential person of 2020. Totally deserving. Her spirit has influenced so many young people to stand up against sectarian politics and in defence of democracy, dignity and justice. pic.twitter.com/UCYhnLfcN5

ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा 'शाहीन बाग'

टाइम मैगजीन की तरफ से लिस्‍ट जारी होने के बाद ट्विटर पर 'शाहीन बाग' ट्रेंड करने लगा। यूजर्स ने लिखा कि इस उम्र में बिलकिस के संघर्ष का जज्‍बा काबिलेतारीफ है। कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने बिलकिस को बधाई देते हुए एक तस्‍वीर ट्वीट की। दीपांशु ने लिखा कि 'दादी जी रॉकिंग।' गणेश ने लिखा कि 'हमारे देश की दादी किसी से कम हैं क्‍या।'

Bilkis "the ‘dadi from Shaheen Bagh’ is now one of d world’s most influential people"



Bilkis became one of d prominent faces of d protest for her sheer resistance despite her age

She was one among many who would walk frm their houses & sit in protest all day in #shaheenbagh pic.twitter.com/fxTHyKk26G