9 साल की इस लड़की ने बनाई ऐसी डिवाइस, पानी में बदल जाती है हवा!

इम्फाल। मणिपुर की 9 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता लिसिप्रिया कंगुजम ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसकी मदद से हवा को पानी में तब्दील किया जा सकता है। इसके लिए लड़की सोलर एनर्जी की मदद लेती हैं। कंगुजम ने इस डिवाइस का नाम सुकिफू -2 रखा है। लड़की के मुताबिक इस डिवाइस का उपयोग कहीं भी किया जा सकता है।

लड़की ने दावा किया है कि इस आविष्कार के पश्चात दुनियाभर की पानी की समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक वीडियो के सहारे लड़की दिखाती हैं कि कैसे उनका यंत्र 1 घंटे के अंदर 150 मीलीलीटर पानी बना सकता है और एक लीटर पानी बनाने हेतु इस यंत्र को 7-8 घंटे लगते हैं।

Demonstration of my “SUKIFU-2” device which can convert air into water.



Millions of people are dying every year due to global water crisis bcoz of climate change & natural disaster. My small portable & very cheap affordable device will help to solve the global water crisis. 1/2 pic.twitter.com/xOpHe7k146