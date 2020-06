नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में 8 जून को आतंकवादियों द्वारा मारे गए कांग्रेस सरपंच अजय पंडित की बेटी नियंता पंडित ने कहा, "उन्होंने मेरे पिता को पीछे से गोली मारी, वे कायर हैं। उन्हें पता था ऐसे कुछ नहीं होने वाला अजय पंडित को उन्हें चुपके से वार करना होगा।”

#WATCH: "They shot my father at the back... they are cowards," says Niyanta Pandita, daughter of Ajay Pandita, the Congress Sarpanch who was shot dead by terrorists in Anantnag on June 8. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/eDBsMFz0u1