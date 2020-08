पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी सहित इन नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य लोगों ने भी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी अटल बिहारी वाजपेयी पर बनाई गई एक पेंटिंग का अनावरण भी करेंगे।

Tributes to beloved Atal Ji on his Punya Tithi. India will always remember his outstanding service and efforts towards our nation’s progress. pic.twitter.com/ZF0H3vEPVd